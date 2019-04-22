Командовать Черноморским флотом страны-агрессора будет вице-адмирал Игорь Осипов
|13:01 08.05.2019
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|Крым
Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 8 мая, передает ТАСС.
"Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом - вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович", - сказал Шойгу.
Он отметил, что бывший до этого главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны". "Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень". Выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года", - сказал министр, поблагодарив адмирала за службу.
Королев перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.
"Уверен, что его переход на работу в Объединенную судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооруженных сил и Военно-морского флота", - сказал Шойгу.
Как ранее сообщал BSNews, в ближайшее время на Черноморском флоте страны-агрессора сменится командующий.
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