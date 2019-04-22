Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 8 мая, передает ТАСС.

"Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом - вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович", - сказал Шойгу.

Он отметил, что бывший до этого главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны". "Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень". Выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года", - сказал министр, поблагодарив адмирала за службу.

Королев перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

"Уверен, что его переход на работу в Объединенную судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооруженных сил и Военно-морского флота", - сказал Шойгу.

Как ранее сообщал BSNews, в ближайшее время на Черноморском флоте страны-агрессора сменится командующий.