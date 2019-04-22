До політв'язня Балуха не пускають представника українського консульства, тому що він "росіянин"

15:01 08.05.2019 0 комментариев Крым

До політв'язня Володимира Балуха, якого тримають в російській колонії міста Торжок, не пускають представника українського консульства, стверджуючи, що Балух є громадянином РФ.

Про це повідомляє Укрынформ з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

"Стало відомо, що вчора, 7 травня, представника консульства України в РФ не допустили до Володимира Балуха. Причиною відмови співробітники колонії назвали те, що, за інформацією ФСВП, Балух є громадянином РФ. Ніякої інформації, яка це підтверджує, надано не було", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники наголошують, що Балух - громадянин України, "автоматичного" російського паспорта в Криму він не отримував. Раніше в Криму його засудили саме як громадянина України. Більше того, окупаційні суди використали українське громадянство активіста як одну з підстав взяття його під варту.

У групі також повідомили, що вчора, 7 травня, Балуха в черговий раз відвідала адвокат Ольга Дінзе. Український активіст утримується в ШІЗО виправної колонії № 4 м. Торжок (Тверська область, РФ). Після прибуття в колонію його вже тричі відправляли в штрафний ізолятор з надуманих причин. Адміністрація повідомила, що цього разу українець має вийти з ШІЗО 19 травня.

В ізоляторі Балух як і раніше їсть тільки хліб і п'є воду. Його стан здоров'я, за словами адвоката, помітно погіршився. В очі відразу впадають сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хвороби нирок.

Як повідомлялось, "суд" засудив Володимира Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

4 квітня Балуха помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 м. Торжок (РФ).

24 квітня "суд" в окупованому Криму відмовився зарахувати Балуху проведений в СІЗО строк "день за півтора", як того вимагає законодавство РФ.



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