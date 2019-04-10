Україна і дії Росії щодо Донбасу, зокрема видача російських паспортів українським громадянам, буде однією з тем обговорення актуальних політичних подій на Раді ЄС у закордонних справах 13 травня в Брюсселі.

"Ситуацію в Україні після виборів, а також видачу Росією паспортів жителям Донбасу обговорять міністри закордонних справ", - повідомив у середу, 8 травня, журналістам у Брюсселі високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності, повідомляє ZN,UA.

Засідання Рад ЄС на рівні глав МЗС починаються з актуальних оглядів подій у світі, під час яких відбувається короткий обмін думками.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін закликав колег з інших держав, зокрема з групи "Великої сімки" (G7) і Європейського союзу, ввести нові санкції по відношенню до Росії за паспортизацію окупованій території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства мешканцям окупованих районів Донбасу. Пізніше Путін заявив, що розглядає можливість надання російського громадянства за спрощеною процедурою не тільки жителям ОРДЛО, але і всім громадянам України.

У ЄС заявили, що надання російських паспортів жителям ОРДЛО є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

1 травня Путін також підписав указ, який надає право на спрощений порядок отримання громадянства РФ для певних категорій українців.