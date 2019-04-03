Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
|14:01 08.05.2019
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|Россия
Во второй половине мая 2019 года начнутся заводские ходовые испытания строящегося на судостроительном заводе "Пелла" малого ракетного корабля (МРК) "Советск" проекта 22800.
Об этом говорится в сообщении группы информационного сопровождения ВМФ России, пишет sudostroenie.info.
По данным военного ведомства, в настоящее время МРК "Советск" находится на завершающем этапе швартовных испытаний и у достроечной набережной предприятия. Заселение экипажа прошло в апреле.
"Советск" является первым серийным малым ракетным кораблем проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль был заложен в декабре 2015 года под заводским номером 252 и названием "Тайфун".
Напомним, судостроительный завод "Пела" с ноября 2016 года арендует в оккупированном Крыму 12 объектов недвижимости завода "Море" для строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". В настоящее время строится 3 ракетных корабля.
Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр "Каракурт": разработчик проекта – ЦМКБ "Алмаз".
Водоизмещение – 800 т, длина – около 67 м, ширина – около 11 м, осадка – 4 м.
Скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность плавания – 15 суток.
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