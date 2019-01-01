По данным Агентства государственной регистрации Болгарии и местных СМИ, число россиян, купивших недвижимость в Болгарии упало в 2018 году на 75% по сравнению с рекордным 2012 годом.

Болгарский финансовый еженедельник «Капитал» отмечает, что основной причиной является резкое ослабление курса рубля за последние годы и санкции США и Евросоюза после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, пишет Эхо Кавказа.

Реестр Агентства госрегистрации демонстрирует, что за 20-летний период (1999-2018) недвижимость в Болгарии приобрели 81,114 граждан России. За тот же период россияне продали всего 636 объектов недвижимости в Болгарии, однако в 2019 году примерно девять процентов владельцев-россиян выставили свою недвижимость на продажу, что является самым высоким показателем за весь 20-летний период.

Самыми желанными местами для приобретения недвижимости в Болгарии для россиян являлись черноморские курорты «Солнечный берег» и «Святой Влас».

Цены жилья на черноморском побережье Болгарии резко упали, что было следствием нерегулируемой застройки и финансового кризиса 2008 года. В настоящее время там зарегистрирован рекордно низкий средний уровень продаж по цене 400-500 евро за квадратный метр.

«Капитал» подчеркивает, что при продаже недвижимости российскими гражданами в Болгарии покупателями как правило являются болгары.