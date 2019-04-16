Представитель Госдепа США прилетел в Киев обсудить российскую агрессию и реформы
|13:31 08.05.2019
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|Украина
Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на страницу в Facebook посольства США в Украине.
"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина – США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что за завтраком с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным "заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины".
Напомним, 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".
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