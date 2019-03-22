Сегодня, 8 мая, на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного Дагестане, поступила партия новых боевых машин пехоты БМП-3.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС.

"Более 10 БМП-3 поступили в мотострелковую бригаду в рамках реализации программы перевооружения", - говорится в распространенном окружной пресс-службой сообщении.

Экипажи приступили к подготовке новой техники к учебно-боевой эксплуатации, которая начнется нынешним летом, всего в рамках перевооружения мотострелковое соединение получило уже более 100 единиц боевых машин этой модификации.

БМП-3 вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю.