Захваченные Россией при аннексии Крыма украинские МиГ-29 пришли в полную негодность
|11:31 08.05.2019
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|Крым
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в аннексированном Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы.
Об этом рассказал РИА Новости "депутат" Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик.
"Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище", — добавил он.
После аннексии Крыма Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29. Техника не обслуживалась и не ремонтировалась — российские военнослужащие лишь охраняют ее, а также обеспечивают пожарную безопасность, пишет издание.
По словам "депутата", "украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели".
Фото с сайта РИА
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