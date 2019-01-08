Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в аннексированном Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы.

Об этом рассказал РИА Новости "депутат" Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик.

"Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище", — добавил он.

После аннексии Крыма Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29. Техника не обслуживалась и не ремонтировалась — российские военнослужащие лишь охраняют ее, а также обеспечивают пожарную безопасность, пишет издание.

По словам "депутата", "украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели".

Фото с сайта РИА