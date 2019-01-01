Євроінтеграція є єдиним курсом для Грузії, якому немає альтернативи, переконана президент країни Саломе Зурабішвілі.

Про це вона заявила під час дискусії “Десять років Східного партнерства. Лекція для Грузії і Польщі”, яка відбулась у Варшаві за участі президента Польщі Анджея Дуди, передає Укрінформ.

“Звичайно, що ми не можемо зупинитися там, де ми зараз є, хоча ми й досягли багато. Драмою було б відчуття, що перспектива членства в Євросоюзі заблокована через певні струси в ЄС. Без сумніву, це було б використано нашим північним сусідом, який шукає способів впливу на Грузію”, - заявила Зурабішвілі.

За її словами, понад 80% грузинів позитивно налаштовані на євроінтеграцію, що створює стабільність для економічного розвитку.

Зурабішвілі також додала, що грузини не знають, що таке євроскептицизм.