Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
|11:01 08.05.2019
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|Грузия
Євроінтеграція є єдиним курсом для Грузії, якому немає альтернативи, переконана президент країни Саломе Зурабішвілі.
Про це вона заявила під час дискусії “Десять років Східного партнерства. Лекція для Грузії і Польщі”, яка відбулась у Варшаві за участі президента Польщі Анджея Дуди, передає Укрінформ.
“Звичайно, що ми не можемо зупинитися там, де ми зараз є, хоча ми й досягли багато. Драмою було б відчуття, що перспектива членства в Євросоюзі заблокована через певні струси в ЄС. Без сумніву, це було б використано нашим північним сусідом, який шукає способів впливу на Грузію”, - заявила Зурабішвілі.
За її словами, понад 80% грузинів позитивно налаштовані на євроінтеграцію, що створює стабільність для економічного розвитку.
Зурабішвілі також додала, що грузини не знають, що таке євроскептицизм.
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