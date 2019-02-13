У вівторок, 7 травня, Україна увійшла до складу двох структур ООН - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів.

Про про це повідомляється на Twitter-сторінці Постійного представництва України при ООН, передає Укрінформ.

“Сьогодні (7 травня - ред.) Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки)”, - йдеться у повідомленні.

Комісія з народонаселення та розвитку - одна з десяти функціональних комісій ООН, які входять до складу Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР). До її повноважень належать проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків, злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням. Штаб-квартира управління діє у Відні.

Як повідомлялось, 17 грудня 2018 року Україну було обрано до складу Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі ЮНСІТРАЛ.

Крім того, 1 травня 2019 року речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка обрано віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи (на 2019-2020 роки).