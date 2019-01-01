Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії

10:01 08.05.2019 0 комментариев Румыния

З 5 травня курсанти Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" беруть участь у морській практиці на борту навчального корабля ВМС Румунії MIRCEA.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Флот України.

Головною метою навчальної практики на борту корабля ВМС Румунії є практичне вдосконалення морської підготовки та ознайомлення з організацією корабельної служби за стандартами НАТО. Традиційно, для участі у цьому заході було відібрано кращих курсантів, а саме курсанта 2-го курсу старшину 2-ї статті Романа Буяра та курсанта 3-го курсу старшину 2-ї статті Михайла Бричкаря.

Під час морської практики українські курсанти-моряки будуть відпрацьовувати питання несення вахтової служби на головному командному пункті корабля, навігації, організації служби в морі та у пункті базування, з ними будуть проводитися численні тренування у складі корабельних бойових розрахунків, боротьби за живучість корабля, тощо. Окрім цього, курсанти вдосконалять свої знання з теорії та практики судноводіння, а також англійської мови та морської термінології НАТО.

Стажування триватиме до 07 серпня 2019 року. Воно проходить відповідно до програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP) та за підтримки Міністерства оборони Румунії.

Навчальне вітрильне судно "Mircea" типу барк було побудовано на гамбурзькій верфі Blohm und Voss в 1938 році для військово-морських сил Румунії. 22 вересня 1938 року було введено в експлуатацію. Має наступні характеристики: водотоннажність - 1844 тонн, довжина 73,7 метра, довжина з бушпритом 82,1 метра, ширина 12 метрів, осадка 5,2 метра, висота 42 метри. Має 23 вітрила загальною площею 1800 м2. Швидкість 10 вузлів. На борту встановлено дизельний двигун потужністю 809 кВт. Екіпаж 210 осіб.

Фото: Флот Украины



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