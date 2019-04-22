В окупованому Криму провели три "експертизи" у справі Бекірова

09:31 08.05.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму під час "судового засідання" були представлені результати трьох "експертиз" у справі політв'язня Едема Бекірова. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на його дочку Елеонору Бекірову в Facebook.

Вона написала, що були проведені судово біологічна, психіатрична і судово-балістична і вибухотехнічна експертизи.

"За результатами психіатричної експертизи, мій батько визнаний осудним. З чим ми цілком згодні. А ось з результатами двох інших абсолютно не згодні", - заявила дочка політв'язня.

Так. балістична (вибухотехнічна) і біологічна на предмет, чи є на вилучених боєприпасах і вибухових речовин відбитки Бекірова і прихованого свідка (Меметова) встановили, що біологічна маса обох присутня. А предмети дійсно є вибуховими.

"Однак біологічну масу у тата взяли ще в перший день до офіційного оголошення про затримання. У непроцесуальній обстановці, насильницьким шляхом, без присутності адвоката і понятих", - заявила дочка Бекірова.

За її словами, сліди біологічної маси виявлені на скотчі (яким були замотані боєприпаси і вибухові речовини) і мотузці (яка фіксувала рюкзак, в якому все це і виявили).

"Природно, адвокат і мій батько відразу висловили своє заперечення і незгоду з результатами експертиз. Все це несправедливо і абсурдно. Очевидно, що вони використовували ту біологічну масу, яка була незаконно вилучена в перший же день", - додала дочка політв'язня.



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