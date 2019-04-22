В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье, подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения.

В учебно-боевых мероприятиях были задействованы воинские части и соединения в республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Южная Осетия, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Особое внимание было уделено применению сирийского опыта ведения боевых действий. В ходе двусторонних тактических учений военнослужащие отработали действия по охвату, обходу огневых позиций условного противника, просачиванию и скрытому выходу на рубеж перехода в атаку с использованием современного комплекса «Стрелец» и средств маскировки.

Также в ходе учений активно применялись аэромобильные группы на вертолетах армейской авиации, которые скрытно перебрасывались в районы выполнения боевых задач. Военнослужащие отрабатывали высадку из вертолетов на боевых квадроциклах.

Подразделения, назначенные для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотной авиацией, обнаружили и поразили низколетящие БЛА противника.

В ходе боевой подготовки было задействовано около 8 тыс. единиц техники, в том числе: танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ и Ми-35, штурмовики Су-25СМ, самоходные артиллерийские установки «Акация», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», бронетранспортеры и зенитные пушечно-ракетные комплексы.

В течение учебного периода военнослужащие 58-й армии ЮВО провели около 3 тыс. учебных мероприятий с выполнением боевых и учебных стрельб, свыше 2,5 тыс. занятий по вождению боевой техники и автомобилей, с прохождением более 1,5 тыс. километров на бронетанковой технике и более 2,5 тыс. километров на автомобильной.

Интенсивность боевой подготовки общевойсковой армии ЮВО возросла на 15 процентов раз по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.