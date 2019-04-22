Окупаційний суд продовжив арешт кримськотатарському блогеру Мемедемінову
|08:01 08.05.2019
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|Крым
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 7 травня продовжив запобіжний захід заарештованому активісту і блогеру Наріману Мемедемінову до 15 червня.
Про це повідомляє УНН з посиланням на проект "Крим.Реалії".
Згідно з повідомленням, сторона захисту має намір оскаржити продовження арешту Мемедемінову.
7 травня у Нарімана Мемедемінова був день народження – 36 років.
Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет".
Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.
Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".
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