Нещодавно за сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери “Safe Boat 27”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Незабаром ці сучасні плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування Д.О.З.О.Р. у різних оперативно-службових цілях.

Дана модифікація катерів може використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей. Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.

Короткі технічні характеристики цих катерів: Довжина: 8,2 метрів, ширина: 2,7 метрів, максимальна швидкість: 47 вузлів. Екіпаж: 4 осіб, десант: до 20 осіб.