В оккупированном Кріму остановили блок Балаклавской ТЭС
|20:15 07.05.2019
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|Крым
В оккупированном Севастополе остановлена половина мощности новой Балаклавской ТЭС.
Оккупантіы сообщают, что причина остановки в переизбытке вырабатываемой энергии, пишет ForPost.
«У нас сейчас блок номер один остановлен, — прокоментировал директор Балаклавской ТЭС Пtтр Екименко. — Сейчас праздники. Крым потребляет меньше. Электроэнергии оказалось много — в избытке».
По словам директора, этой паузой воспользовались для того, чтобы произвести профилактические осмотры первого энергоблока. Чтобы снова запустить его в работу в случае возникшей необходимости, потребуется около трtх часов.
По данным диспетчерской службы Балаклавской ТЭС, по состоянию на 12 часов дня 7 мая 2019 года нагрузка на второй энергоблок электростанции составила 192 мегаватта. Полная мощность Балаклавской ТЭС - 500 мегаватт.
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