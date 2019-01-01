В оккупированном Севастополе остановлена половина мощности новой Балаклавской ТЭС.

Оккупантіы сообщают, что причина остановки в переизбытке вырабатываемой энергии, пишет ForPost.

«У нас сейчас блок номер один остановлен, — прокоментировал директор Балаклавской ТЭС Пtтр Екименко. — Сейчас праздники. Крым потребляет меньше. Электроэнергии оказалось много — в избытке».

По словам директора, этой паузой воспользовались для того, чтобы произвести профилактические осмотры первого энергоблока. Чтобы снова запустить его в работу в случае возникшей необходимости, потребуется около трtх часов.

По данным диспетчерской службы Балаклавской ТЭС, по состоянию на 12 часов дня 7 мая 2019 года нагрузка на второй энергоблок электростанции составила 192 мегаватта. Полная мощность Балаклавской ТЭС - 500 мегаватт.