Стратегічний безпілотник CША помітили біля берегів окупованого Криму / Мапа
|19:15 07.05.2019
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|Крым
Стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk ВПС США приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя незаконно анексованого Криму.
Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar.
Так, стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk, ВПС США, бортовий номер 11-2048, позивний FORTE 10, що злетів з авіабази Sigonella в Італії, о 13:00 за київським часом здійснив моніторинг лінії розмежування на Донбасі.
Через дві години безпілотник закінчив моніторинг лінії розмежування.
О 15:05 по Києву БПЛА приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя окупованого Криму.
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