Якщо ситуація цього вимагатиме, запити на надання Україні більш потужних військових систем повинні бути розглянуті.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу висловив конгресмен Мак Торнберрі (республіканець, штат Техас), член комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил. Разом з тим він нагадав, що обидві партії США підтримують український народ, який вірить у незалежність своєї держави, і саме тому вимагали надання зброї Україні для захисту від російської агресії ще від часів адміністрації Обами.

"Протягом певного часу і демократи, і республіканці у Конгресі США тиснули на адміністрацію Обами, вимагаючи від них надати летальну зброю Україні, аби вона могла протистояти агресії на своїй території. Я вважаю що (надання такої зброї минулого року - ред.) було абсолютно правильним кроком", - розповів він.

Торнберрі додав, що обидві партії у Сполучених Штатах "підтримують українців, які так сильно вірять в незалежність своєї країни". Він висловив сподівання, що "нова влада в Україні може досягти успіху у зниженні рівня насильства та забезпеченні територіального суверенітету України".

На думку конгресмена, рішення про надання нових типів зброї залежатиме від розвитку ситуації, але у разі потреби такі запити України будуть розглянуті.

"Ми маємо постійно оцінювати військові потреби ситуації, дивитися, як вона змінюється. Нам потрібно буде розглянути такі запити (на надання більш потужних видів зброї - ред.), і тоді оцінити, що принесе більше користі", - заявив він.

Торнберрі не виключає, що Путін у своїх розрахунках може вирішити, що здатен розширити свою агресію проти України.

"Я сподіваюсь, він не наважиться на це. Але якщо наважиться, це матиме для нього наслідки", - підсумував конгресмен.