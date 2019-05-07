Турция прекратила без введения защитной меры расследование, проводимое в отношении стальной продукции, произведенной, в том числе, в России.

Об этом сообщает Финам со ссілкой на Минпромторг.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что работа коллектива торгового представительства РФ в Турции позволила "сохранить российские поставки на турецкий рынок в среднем на сумму более $1,5 млрд".

Экспорт стальной продукции в Турцию составляет в среднем более 30% от совокупного экспорта российской стальной продукции. Кроме того, Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработки. Помимо этого, в 2017 г. в Турцию экспортированы значительные объемы проката с высокой добавленной стоимостью.

Специальное защитное расследование в отношении широкой номенклатуры стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 г. в качестве ответной меры на введение США дополнительных пошлин по соображениям национальной безопасности на сталь и алюминий и проводилось в отношении продукции происхождением из всех третьих стран. С 17 октября 2018 г. действовала предварительная мера в виде тарифных квот, поставки свыше которых облагались пошлиной в размере 25%.