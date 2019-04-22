Справа українських моряків: адвокат розповів про "ноу-хау" слідчих РФ
|21:01 07.05.2019
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|Крым
З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Всіх військовополонених та їхніх адвокатів слідство вже ознайомив з постановами про призначення технічної експертизи бойових модулів МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених і їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи", - написав Полозов.
Він зазначив, що ця експертиза свого роду "ноу-хау" російського слідства.
"Фактично, від експертів потрібно давати юридичну оцінку представленим наслідком доказам, хоча це є прерогативою суду", - додав Полозов.
Полозов заявив, що всі адвокати команди заявляють заперечення на проведення даної експертизи.
Нагадаємо, в Росії проводиться ознайомлення українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь".
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