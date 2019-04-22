З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Всіх військовополонених та їхніх адвокатів слідство вже ознайомив з постановами про призначення технічної експертизи бойових модулів МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених і їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи", - написав Полозов.

Він зазначив, що ця експертиза свого роду "ноу-хау" російського слідства.

"Фактично, від експертів потрібно давати юридичну оцінку представленим наслідком доказам, хоча це є прерогативою суду", - додав Полозов.

Полозов заявив, що всі адвокати команди заявляють заперечення на проведення даної експертизи.

Нагадаємо, в Росії проводиться ознайомлення українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь".