Правозахисники зафіксували в окупованому РФ Криму за перший квартал 2019 року 45 обшуків, 97 арештів, 32 етапування політв'язнів із півострова до РФ і 60 незаконних заходів суден до Криму.

"За перший квартал 2019 року зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання, 61 допит, 97 арештів, 171 випадок порушення права на справедливий суд, 32 випадки - на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я", - повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв на презентації результатів аналізу порушень прав людини в Криму у вівторок, 7 травня, у Києві, повідомляє Інтерфакс.

Він розповів, що кримськотатарський ресурсний центр зафіксував 32 випадки етапування в'язнів з окупованого Криму на територію РФ, 60 випадків незаконних заходів суден до портів Криму.

Е.Барієв наголосив, що масові обшуки в житлових будинках окупаційна влада проводила вперше - 27 березня представники силових структур здійснили обшуки в 26 будинках у місцях компактного проживання кримських татар у трьох районах Криму.

За його словами, велика частина незаконних дій окупаційної влади припадає на представників кримськотатарського народу.

Як пояснив менеджер із комунікацій ресурсного центру Ельвір Сагірман, із 97 випадків арештів цей запобіжний захід у 67 випадках було застосовано до кримських татар. За його словами, з 97 арештів нових арештів - 39, а продовження терміну арештів - 58.

"Уже п'ять років окупації Російська Федерація не просто продовжує, а посилює репресивні дії щодо корінного кримськотатарського народу, українських активістів і з метою видавлювання їх, з метою залякування намагається Крим перетворити у військовий плацдарм без інакомислячих людей, які незгодні з протизаконними діями Російської Федерації", - сказав Е.Барієв.