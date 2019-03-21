В окупованому Криму звільнили затриманих у 2018 році українських рибалок
|20:01 07.05.2019
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|Крым
Херсонські рибалки Руслан Кондратюк та Андрій Морозов, які були затримані ФСБ РФ у вересні 2018 року та утримувались на території окупованого Криму, наразі звільнені та прямують до Херсона.
Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає Укрінформ.
“Щойно телефоном розмовляла з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибаки - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов”, - повідомляє Денісова.
Вона нагадала, що рибалки були затримані ще у вересні 2018 року прикордонниками РФ під час пришвартовування моторного човна через поломку на кримському березі озера Сиваш. Наразі Кондратюк та Морозов прямують додому на Херсонщину до своїх рідних, повідомила Денісова
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