В окупованому Криму звільнили затриманих у 2018 році українських рибалок

20:01 07.05.2019 0 комментариев Крым

Херсонські рибалки Руслан Кондратюк та Андрій Морозов, які були затримані ФСБ РФ у вересні 2018 року та утримувались на території окупованого Криму, наразі звільнені та прямують до Херсона.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає Укрінформ.

“Щойно телефоном розмовляла з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибаки - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов”, - повідомляє Денісова.

Вона нагадала, що рибалки були затримані ще у вересні 2018 року прикордонниками РФ під час пришвартовування моторного човна через поломку на кримському березі озера Сиваш. Наразі Кондратюк та Морозов прямують додому на Херсонщину до своїх рідних, повідомила Денісова



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