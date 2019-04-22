Пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО), расположенные в Ростовской, Волгоградской и Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском крае, оккупированном Крыму и Калмыкия, проведут акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!».

Акция пройдет в рамках празднования 74-й годовщины "победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все желающие смогут посетить мобильные пункты отбора, где узнают об особенностях прохождения службы во всех видах и родах Вооруженных Сил РФ, а также войсках военного округа, сообщает оккупационное ведомство.

Кроме того, в городских парках и на главных площадях будут организованы концертные программы, мастер-классы и показательные выступления, спортивные соревнования и эстафеты с привлечением участников мероприятий и награждением победителей.

Также будут развернуты выставки современного вооружения и военной техники, полевые кухни с солдатской кашей.