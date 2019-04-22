Впервые разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».

Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в условиях пересеченной местности, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Обнаружив место дислокации лагеря условного противника, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт соединения, а затем окружили и уничтожили его с применением штатного вооружения.

Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Современные бронированные автомобили «Тигр-М» марки ГАЗ поступили на вооружение разведывательных подразделений базы в начале февраля 2019 года.