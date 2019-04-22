Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
|19:01 07.05.2019
|0 комментариев
|Абхазия
Впервые разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».
Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в условиях пересеченной местности, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обнаружив место дислокации лагеря условного противника, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт соединения, а затем окружили и уничтожили его с применением штатного вооружения.
Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.
Современные бронированные автомобили «Тигр-М» марки ГАЗ поступили на вооружение разведывательных подразделений базы в начале февраля 2019 года.
Ещё на эту тему:
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
Танкисты ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных тренажерах
Разведчики ЮВО выполнили нормативы по воздушно-десантной подготовке ведением прицельного огня в воздухе
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии