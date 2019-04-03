На Кингисеппском заводе в РФ запущено производство поршней для двигателей боевых кораблей / Фото
|18:31 07.05.2019
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|Россия
На Кингисеппском машиностроительном заводе запущено серийное производство поршней к двигателям различных размерностей.
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства судовых дизельных двигателей боевых кораблей ВМФ РФ.
Поршни на предприятии изготавливаются методом горячей штамповки. Такие заготовки имеют повышенные механические свойства, высокую сплошность металла, что значительно повышает ресурс работы цилиндро-поршневой группы и двигателя в целом.
Для исключения задирообразования в момент пуска двигателя на поршни наносится графито-молибденовое покрытие.
Серийный выпуск насчитывает более 500 поршней в месяц. Следует отметить, что новые детали будут использоваться в производстве двигателей серии м50 и м500.
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