Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
|18:01 07.05.2019
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|Греция
Міністр закордонних справ Греції Георгіос Катругалос пригрозив Албанії судом, якщо інтереси етнічних греків у країні не дотримуватимуться.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Приводом такої заяви стало вилучення двомовних покажчиків у селах, де мешкають етнічні греки.
Катругалос також сказав, що отримав "запевнення" з боку Тірани щодо питання про власність, яка належить етнічним грекам в регіоні Хімара. Раніше албанський уряд припускав вилучення власності в рамках проекту реновації міст.
Міністр додав, що одним із критеріїв вступу Албанії до Європейського Союзу, "який Греція підтримує", є захист прав меншин.
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