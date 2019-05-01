Міністр закордонних справ Греції Георгіос Катругалос пригрозив Албанії судом, якщо інтереси етнічних греків у країні не дотримуватимуться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Приводом такої заяви стало вилучення двомовних покажчиків у селах, де мешкають етнічні греки.

Катругалос також сказав, що отримав "запевнення" з боку Тірани щодо питання про власність, яка належить етнічним грекам в регіоні Хімара. Раніше албанський уряд припускав вилучення власності в рамках проекту реновації міст.

Міністр додав, що одним із критеріїв вступу Албанії до Європейського Союзу, "який Греція підтримує", є захист прав меншин.