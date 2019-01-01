Санкции: "Русэлпром" представит отечественную винторулевую колонку для арктических судов / Фото
|17:31 07.05.2019
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|Россия
Компания "Русэлпром - Морские системы" планирует завершить в 2019 году совместную с Крыловским государственным научным центром опытно-конструкторскую работу.
Результатом совместной работы должен стать опытный образец винторулевой колонки с электродвигателем в гондоле мощностью 6,5 МВт для судов ледового класса Arc5, сообщает FlotProm.
"В этой колонке двигатель будет находиться внутри — по аналогии с известными колонками от AВВ. Мощность ее будет составлять 6,5 МВт, число оборотов на номинале 150, максимальное — до 200", - рассказал в интервью "Корабелу" главный конструктор "Русэлпром — Морские системы" Александр Кащенков.
По словам конструктора, почти все комплектующие ВРК - отечественные. На 2019 год запланировано завершение опытного производства колонки, проведение испытаний и представление результатов заказчику - Крыловскому научному центру. "Потенциальные заказчики у нас уже наметились, но пока я подробности говорить не буду. Как только все перейдет в реальную плоскость, мы заключим договор на поставку и начнем проработку серийных колонок. Через год-два после этого они будут изготовлены в железе", - добавил Александр Кащенков.
Из числа проектируемых и строящихся для ВМФ России судов наиболее остро стоит вопрос импортозамещения ВРК для снабженцев проектов 23480-83 и ледоколов проектов 21180/М. Эксперты и конструкторы прогнозируют, что импортные изделия сохранят присутствие на рынке до начала-середины 2020-х годов.
Винторулевые колонки судна тылового обеспечения "Эльбрус", фото FlotProm,
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