Санкции: "Русэлпром" представит отечественную винторулевую колонку для арктических судов / Фото

17:31 07.05.2019 0 комментариев Россия

Компания "Русэлпром - Морские системы" планирует завершить в 2019 году совместную с Крыловским государственным научным центром опытно-конструкторскую работу. 

Результатом совместной работы должен стать опытный образец винторулевой колонки с электродвигателем в гондоле мощностью 6,5 МВт для судов ледового класса Arc5, сообщает FlotProm.

"В этой колонке двигатель будет находиться внутри — по аналогии с известными колонками от AВВ. Мощность ее будет составлять 6,5 МВт, число оборотов на номинале 150, максимальное — до 200", - рассказал в интервью "Корабелу" главный конструктор "Русэлпром — Морские системы" Александр Кащенков. 

По словам конструктора, почти все комплектующие ВРК - отечественные. На 2019 год запланировано завершение опытного производства колонки, проведение испытаний и представление результатов заказчику - Крыловскому научному центру. "Потенциальные заказчики у нас уже наметились, но пока я подробности говорить не буду. Как только все перейдет в реальную плоскость, мы заключим договор на поставку и начнем проработку серийных колонок. Через год-два после этого они будут изготовлены в железе", - добавил Александр Кащенков. 

Из числа проектируемых и строящихся для ВМФ России судов наиболее остро стоит вопрос импортозамещения ВРК для снабженцев проектов 23480-83 и ледоколов проектов 21180/М. Эксперты и конструкторы прогнозируют, что импортные изделия сохранят присутствие на рынке до начала-середины 2020-х годов.

Винторулевые колонки судна тылового обеспечения "Эльбрус", фото FlotProm,
 



Ещё на эту тему:

10:48 18.09.2018
Россия надеется договориться о строительстве фрегатов для Индии
16:51 23.05.2018
Греция предложила России совместное строительство судов
08:39 27.10.2017
Впервые за 8 лет в России решили проверить что дала многомиллиардная программа по развитию судостроения
10:22 12.09.2017
Греция и РФ подписали меморандум на поставку четырех судов «Комета 120М»
08:54 06.09.2017
Российское судостроение ощущает зависимость по агрегатам и судовому оборудованию от импорта
11:28 12.07.2017
Путин перенес дату окончания строительства атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» - из-за конфликта с Украиной
10:27 19.06.2017
Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа "Комета"
16:58 17.02.2017
В России построили танкер для Азербайджана
11:03 15.02.2017
Россия продаст Индии оставшиеся без украинских двигателей фрегаты, строившиеся для ЧФ
13:41 27.12.2016
Новороссийская верфь с 2017 года сможет доковать суда водоизмещением до 450 тонн / Фото
13:31 21.12.2016
Новороссийский Алексино порт Марина спустил на воду после ремонта два патрульных катера проекта 12150 / Фото
16:53 28.11.2016
«Азовская судоверфь» планирует заложить несамоходное судно для питьевой воды
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
17:41 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку
11:01 03.05.2019
“Укроборонпром” братиме участь в боєприпасній програмі Азербайджану
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
Все новости страны
Греция Греция
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
12:01 07.05.2019
12 стран принимают участие в командно-штабных учениях в Грузии
12:00 06.05.2019
В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
Все новости страны
Молдова Молдова
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
10:41 03.05.2019
Антикоррупционную прокуратуру временно возглавила Адриана Бецишор
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
Все новости страны
Россия Россия
16:31 08.05.2019
В Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков
14:01 08.05.2019
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
12:01 08.05.2019
Мотострелковые подразделения ЮВО в Дагестане получили первые БМП-3
09:01 08.05.2019
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
Все новости страны
Турция Турция
16:15 07.05.2019
Турция отказалась от введения ограничительных мер на российскую металлопродукцию
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
08:01 07.05.2019
Столтенберг нагадав Туреччині про американські санкції у разі придбання російських ЗРК С-400
18:55 06.05.2019
Влада Кіпру готує арешт турецького бурового судна біля своїх берегів
Все новости страны
Украина Украина
16:01 08.05.2019
Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны
15:01 08.05.2019
До політв'язня Балуха не пускають представника українського консульства, тому що він "росіянин"
14:31 08.05.2019
Глави МЗС ЄС обговорять видачу РФ паспортів жителям Донбасу
13:31 08.05.2019
Представитель Госдепа США прилетел в Киев обсудить российскую агрессию и реформы
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс