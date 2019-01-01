Компания "Русэлпром - Морские системы" планирует завершить в 2019 году совместную с Крыловским государственным научным центром опытно-конструкторскую работу.

Результатом совместной работы должен стать опытный образец винторулевой колонки с электродвигателем в гондоле мощностью 6,5 МВт для судов ледового класса Arc5, сообщает FlotProm.

"В этой колонке двигатель будет находиться внутри — по аналогии с известными колонками от AВВ. Мощность ее будет составлять 6,5 МВт, число оборотов на номинале 150, максимальное — до 200", - рассказал в интервью "Корабелу" главный конструктор "Русэлпром — Морские системы" Александр Кащенков.

По словам конструктора, почти все комплектующие ВРК - отечественные. На 2019 год запланировано завершение опытного производства колонки, проведение испытаний и представление результатов заказчику - Крыловскому научному центру. "Потенциальные заказчики у нас уже наметились, но пока я подробности говорить не буду. Как только все перейдет в реальную плоскость, мы заключим договор на поставку и начнем проработку серийных колонок. Через год-два после этого они будут изготовлены в железе", - добавил Александр Кащенков.

Из числа проектируемых и строящихся для ВМФ России судов наиболее остро стоит вопрос импортозамещения ВРК для снабженцев проектов 23480-83 и ледоколов проектов 21180/М. Эксперты и конструкторы прогнозируют, что импортные изделия сохранят присутствие на рынке до начала-середины 2020-х годов.

Винторулевые колонки судна тылового обеспечения "Эльбрус", фото FlotProm,

