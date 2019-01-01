Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в Баку начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым.

Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана

На встрече было выражено удовлетворение результатами совместной деятельности в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах между Азербайджаном и Белоруссией, а также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих направлениях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение Азербайджанской Армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Белоруссии.

После обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества между странами, были определены направления реализации новых крупных проектов, которые повысят боеспособность азербайджанской армии.