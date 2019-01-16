Быстроходный катер проекта «Мангуст» поступил на вооружение в т.н. "Севастопольское линейное отделение полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте".

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника "Крымского ЛУ МВД России на транспорте" Денис Никаноров, передает Крыминформ.

«Использование «Мангуста» планируется по всему южному побережью Крыма, где есть возможность незаконной добычи водных биологических ресурсов. «Мангуст» позволит проводить многосуточные рейдовые мероприятия без захода в порты, так как оборудован всем необходимым для проживания нескольких человек, помимо экипажа», – цитирует Никанорова пресс-служба оккупационного ведомства.

Катер оборудован фароискателями, радиостанцией морского и речного диапазонов, компьютерной и цифровой техникой. Также на катере установлены тепловизор, видеорегистраторы и системы ГЛОНАСС/GPS. Кроме того, «Мангуст» имеет возможность подходить к необорудованному берегу и высаживать экипаж как с борта, так и с кормы. Судно развивает скорость до 100 км/ч, его длина 19 метров, вес – 30 тонн.