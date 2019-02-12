«Укртранснафта» має намір викупити перевалочний комплекс у порту «Південний»

16:01 07.05.2019 0 комментариев Украина

АТ «Укртранснафта» у межах планів щодо виходу на ринок перевалки нафтопродуктів розглядає можливість покупки перевалочного комплексу в морському порту «Південний».

Про це ідеться у фінансовій звітності компанії за 2018 рік, повідомляють Порти Украъни.

«До бізнес-плану також включена інвестиція на викуп 100% корпоративних прав перевалочного комплексу біля Морського нафтового терміналу (МНТ) «Південний», яка буде реалізована в разі погодження відповідного рішення загальними зборами акціонерів АТ «Укртранснафта», - сказано у повідомленні.

У компанії зазначають, що вихід на ринок перевалки нафтопродуктів із використанням розглянутого до придбання перевалочного комплексу дозволить збільшити цінність нафтового дивізіону групи «Нафтогаз України».

Перевалкою нафтопродуктів (термінал 5б) в акваторії порту «Южний» займається ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» (раніше - «Трансбункер Південь»), 100% статутного капіталу якого належить кіпрській Daxin Transfer TTD Ltd.

«Термінал Стівідорінг і К» працює на ринку України з 2001 року, надає послуги з перевалки нафтопродуктів в різних митних режимах, використовуючи орендовані виробничі потужності на режимній території морського порту «Південний».

«Укртранснафта», 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», є оператором нафтотранспортної системи України. Система магістральних нафтопроводів «Укртранснафти» діаметром від 159 до 1220 мм загальною протяжністю 4,7 тис. км проходить по території 19 областей країни.

«Укртранснафта» (філія «Південні магістральні нафтопроводи») є оператором МНТ «Південний» (причал №3н) у морському порту «Південний». Термінал обладнаний чотирма стендерами виробництва компанії FMC (Франція). Максимальна продуктивність навантаження (розвантаження) по одному стендері становить 4 тис. кубометрів на годину.

Морський порт «Південний» розташований на берегах Аджаликського лиману на північно-західному узбережжі Чорного моря. Кількість вантажних причалів — 19, довжина вантажного причального фронту — 4,946 кілометра. З 21 червня 2014 року в порту затверджена осаду 18,5 метра. Гавань є найбільш глибоководною в українській акваторії Чорного моря.

Крім «Укртранснафти», в порту працюють портові оператори ТОВ «Трансінвестсервіс», ДП «МТП «Южний», ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ПАТ «Одеський припортовий завод», ТОВ «Боріваж», ДП «Сісайд-Україна», ТОВ «Рісойл — Південь» та інші портові оператори.



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