На дне Керченского пролива нашли обломки военного катера

15:00 07.05.2019 0 комментариев Керчь

Катер подорвался на мине во время спасательной операции

Межрегиональный поисковый отряд "Батарея 29 Бис" обнаружил в Керченском проливе обломки катера, пропавшего в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, и установил личности членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС руководитель поисковиков Александр Елкин.

- Катер был обнаружен нами в Керченском проливе. Удалось спустя более чем 70 лет установить личности погибших. Выявлено, что на борту было 12 человек. Катер шел в ночь на задание, чтобы забрать раненых, и без вести пропал, - сказал Елкин.

По его словам, долгое время считалось, что катер выбросило на берег, а экипаж оказался в плену.

- Как оказалось, катер и экипаж погиб на мине в холодных водах Керченского пролива, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что катер не могли обнаружить долгое время, поскольку он был деревянным и его обломки были раскиданы на дне. Идентифицировать его смогли только по архивным чертежам.

Елкин сообщил, что в нынешнем году экспедиция под его руководством обнаружила два новых объекта в Керченском проливе.

- Мы пытаемся их идентифицировать. Предварительно, это деревянный плашкоут, точно сказать не можем. Второе судно тоже деревянное, пока определить точно, к каким периодам они принадлежат, мы не можем, выясняем, - сказал он.

Собеседник отметил, что в завершившейся экспедиции участвовали представители Москвы, Тулы, Казахстана, Венгрии, Украины и Эстонии.

Керченско-Эльтигенская операция

Керченско-Эльтигенская десантная операция проводилась силами войск Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Как рассказал ТАСС военный историк, редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык, целью операции было создание исходного плацдарма на Керченском полуострове, который позволил бы начать высадку и развертывание частей Красной армии для освобождения Крыма.

К 12 ноября войска Красной армии очистили от противника северо-восточный выступ Керченского полуострова и вышли к северо-восточным окраинам Керчи, где перешли к обороне, удерживая плацдарм вплоть до начала Крымской наступательной операции по освобождению полуострова в апреле 1944 года. Операция завершилась 12 мая 1944 года - в день, когда на мысе Херсонес оружие сложили остатки немецких войск.



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