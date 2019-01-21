В соответствии с планом мероприятий Международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в Одессу с рабочим визитом прибыл атташе по вопросам обороны при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урс Сульсер.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в соцсети, передает Черноморская безопасность.

Рабочая встреча военного атташе с начальником отдела международного военного сотрудничества штаба командования ВМС ВС Украины капитаном 1 ранга Романом Гончаренко состоялась на борту фрегата «Гетман Сагайдачный». Стороны обсудили вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе и неправомерного применения силы со стороны России по отношению к кораблям и членам экипажей ВМС ВС Украины.

По словам полковника Урса Сульсера, несмотря на то, что Украина переживает время войны, она уверенно продвигается по пути реформ в различных сферах. Также он выразил убеждение, что опыт Швейцарской Конфедерации, которая является страной партнером НАТО, может служить хорошим примером для Украины в достижения совместимости.

Напомним, 6 марта, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87.

Фото с сайта Черноморская безопасность