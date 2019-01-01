За прикладом Фінляндії, восени Естонія і Латвія введуть мито на російську електроенергію, щоб вирішити проблему нечесної конкуренції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Зараз російська електрика, вироблена з викопних джерел, але не обкладена квотами на викид вуглекислого газу, потрапляє на естонський ринок через Литву. Вартість такої електрики практично вдвічі нижча, ніж ціна на електрику, вироблену підприємством Eesti Energia зі сланцю. Причина різниці в цінах полягає в податках, які необхідно платити в Естонії.

"Що стосується, наприклад, митного захисту, то це в компетенції Європейського союзу та Єврокомісії, держави ЄС окремо встановлювати це не можуть. Але ми домовилися з латишами про введення тарифу за використання інфраструктури, імовірно восени", – пояснив віце-канцлер відділу енергетики Міністерства економіки Естонії Тімо Татар.

Подібний тариф на імпортовану з Росії електрику вже багато років використовує Фінляндія. Введення тарифу заплановано на осінь, оскільки в цей час в Білорусі буде готова атомна електростанція.

Литва в свою чергу прийняла закон, що припиняє торгівлю електроенергією між Білоруссю і Литвою після закінчення будівництва атомної електростанції. Балтійські країни поки що не можуть обійтися без російської електромережі, тому електрика з Росії тепер буде надходити через Латвію.