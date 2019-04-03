Российские малые ракетные корабли (МРК) станут «глазами» ударных корабельных группировок.

С помощью своих радаров они будут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника. После этого МРК по закрытому радиоканалу в режиме реального времени передадут всю необходимую информацию другим кораблям для уничтожения летательных аппаратов противника.рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.

В 2019 году на Каспийской флотилии были проведены учения с участием малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», на которых была удачно отработана новая тактика противовоздушной обороны флотских соединений, уточнили в Главном штабе ВМФ. Бортовые системы и радиолокаторы МРК были объединены с единым боевым разведывательным контуром флотилии. Новая тактика применения МРК была признана успешной и подтвердила высокие возможности кораблей этого класса. В текущем году она будет внедряться на всех других флотах.

Ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» — это российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, предназначенные для нанесения молниеносных ударов в ближней морской зоне. Эти «малыши» получили футуристские изломанные обводы, которые их делают малозаметными. Такие конструктивные особенности и небольшие размеры позволяют МРК незаметно подходить к противнику на предельно малое расстояние.

Корабли этого типа оснащены современными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК». Эта система обнаружения и наведения способна в радиусе 300 км засечь любую цель в воздушном и надводном пространстве. От его чувствительных радаров не скроются даже малоразмерные, низколетящие и пикирующие цели, в том числе крылатые ракеты.

РЛК предназначен для поиска, обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей. Одновременно он может наблюдать за 40 объектами потенциального противника. Алгоритм работы корабельного РЛК прост. «Позитив-МК» производит оценку степени опасности обнаруженных объектов, после чего происходит автоматическое целераспределение, а на мониторе оператора выводится план и последовательность их уничтожения.

Новая тактика, отработанная моряками Каспийской флотилии, позволит командующим флотами получать разведданные от всех интегрированных в единый боевой разведывательный контур кораблей. Электроника автоматизированной системы управления (АСУ) разведывательного контура мгновенно определит тип обнаруженных объектов, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. При необходимости АСУ выдаст МРК целеуказания для самостоятельного поражения цели.

Объединение возможностей радиолокационных станций различных кораблей позволит создать сплошное радиолокационное поле в зоне боевых действий, что серьезно повысит боеспособность флота, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Издание сообщает, что одной из приоритетных задач программы отечественного кораблестроения для ВМФ является строительство малых ракетных кораблей. Речь идет о проектах 21631 (шифр «Буян-М»): до конца 2023 года планируется построить 23 таких корабля. Также заказано 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Несмотря на скромные размеры и водоизмещение, новые корабли способны решать сложные боевые задачи.