Морские порты оккупированного Крыма открыли "летнюю навигацию"

13:31 07.05.2019 0 комментариев Крым

Морские порты аннексированного Крыма объявили о начале летней навигации в Ялте, Евпатории и Феодосии. 

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу "министерства транспорта" оккупированного Крыма.

«В Ялте спущены на воду и уже курсируют теплоходы «Маргейт», «Коктебель» и «Константин Станюкович». Пассажировместимость этих теплоходов 200-220 человек. Также открыты экскурсионные маршруты из Ялты в Ласточкино гнездо, Мисхор и Гурзуф», – уточнили в оккупационном ведомстве.

В Евпатории морские прогулки осуществляет теплоход «Янина» пассажировместимостью 220 человек. Теплоход курсирует три раза в день вдоль побережья. В Феодосии начало курсировать судно «Михаил Светлов» пассажировместимостью 195 человек. Этот теплоход совершает прогулочные экскурсии по маршруту Феодосия – Коктебель
.
«Кроме того, 1 мая открыта круизная судоходная линия Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь, на которой работает судно «Князь Владимир». Заход судна в Ялтинский порт осуществляется один раз в неделю», – добавили в пресс-службе.

Сообщается, что все суда в 2019 году прошли необходимую техническую проверку и оборудованы качественным звукотрансляционным оборудованием.



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