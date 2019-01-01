12 стран принимают участие в командно-штабных учениях в Грузии
|12:01 07.05.2019
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|Грузия
Международные командно-штабные учения в сфере логистики впервые проводятся в Грузии.
Участие в них принимают 130 военных из 12 стран. Учения LOGDEV 2019 (Logistics Development) проходят на территории 4-й механизированный бригады Сил обороны Грузии в Вазиани.
Грузия впервые участвует в подобных международных учениях в сфере логистики. По словам министра обороны страны Левана Изория, учения проводятся с целью «приблизить логическое обеспечение страны к стандартам НАТО», сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ.
Участие в LOGDEV 2019 принимают военные из Грузии, Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Хорватии, Финляндии и Швеции. Маневры проводятся при поддержке европейского командования армии США. Завершатся учения 17 мая.
Грузия активно работает для интеграции в состав Североатлантического альянса. В стране регулярно проводятся учения с привлечением представителей стран-участниц НАТО. По данным на август 2018 года за десять лет в Грузии было проведено не менее 45 различных военных учений.
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