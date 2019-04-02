Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень

11:31 07.05.2019 0 комментариев Турция

Євросоюз взяв до уваги рішення Вищої виборчої ради Туреччини про проведення перевиборів у Стамбулі та звернувся до турецької влади з вимогою без зволікань довести до громадськості підстави для такого рішення.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника ЄС Федеріки Могеріні та Єврокомісара з питань розширення Йоганнеса Гана, текст якої був оприлюднений в ніч на 7 травня на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, передає Укрінформ.

"Вища виборча рада Туреччини вирішила провести повторні вибори у Стамбулі за надзвичайним поданням, яке ставить під сумнів вже підтверджені результати цих виборів. Підстави для цього далекосяжного рішення, яке приймалося у вкрай політизованому контексті, має стати надбанням громадськості без зволікань", - йдеться у документі.

Європейська сторона нагадала, що вільний, справедливий та прозорий виборчий процес є важливим для будь-якої демократії, і саме він є в основі відносин між ЄС і Туреччиною. Тому, говориться у заяві, важливо, щоб виборчі органи Стамбула могли виконувати свою роботу незалежно, відкрито та прозоро, відповідно до міжнародних виборчих норм та стандартів, щоб гарантувати легітимність виборчого процесу.

"У цьому контексті ми очікуємо, що турецька влада продовжить запрошення для міжнародних спостерігачів, таких як Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, для спостереження за повторними виборами", - йдеться у заяві представників Євросоюзу.

Документ наголошує, що рішення Вищої виборчої ради Туреччини оголосити вже обраних мера та членів муніципальних органів, які мали прийняти повноваження у південно-східній Туреччині, навіть попри те, що їхні кандидатури були перевірені та підтверджені до виборів, і передати мандат мера кандидату, який отримав другу найбільшу кількість голосів, суперечить ключовим цілям демократичного виборчого процесу, який має затверджувати волю народу. Такі рішення, за оцінкою європейської сторони, також підривають відданість виборчому процесу громадян Туреччини, дуже велика кількість яких віддали свої голоси, і суперечать зобов’язанням Туреччини як члена Ради Європи.



Ещё на эту тему:

08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:41 19.02.2019
Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
17:41 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку
11:01 03.05.2019
“Укроборонпром” братиме участь в боєприпасній програмі Азербайджану
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
Все новости страны
Греция Греция
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
12:01 07.05.2019
12 стран принимают участие в командно-штабных учениях в Грузии
12:00 06.05.2019
В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
Все новости страны
Молдова Молдова
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
10:41 03.05.2019
Антикоррупционную прокуратуру временно возглавила Адриана Бецишор
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
Все новости страны
Россия Россия
16:31 08.05.2019
В Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков
14:01 08.05.2019
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
12:01 08.05.2019
Мотострелковые подразделения ЮВО в Дагестане получили первые БМП-3
09:01 08.05.2019
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
Все новости страны
Турция Турция
16:15 07.05.2019
Турция отказалась от введения ограничительных мер на российскую металлопродукцию
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
08:01 07.05.2019
Столтенберг нагадав Туреччині про американські санкції у разі придбання російських ЗРК С-400
18:55 06.05.2019
Влада Кіпру готує арешт турецького бурового судна біля своїх берегів
Все новости страны
Украина Украина
16:01 08.05.2019
Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны
15:01 08.05.2019
До політв'язня Балуха не пускають представника українського консульства, тому що він "росіянин"
14:31 08.05.2019
Глави МЗС ЄС обговорять видачу РФ паспортів жителям Донбасу
13:31 08.05.2019
Представитель Госдепа США прилетел в Киев обсудить российскую агрессию и реформы
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс