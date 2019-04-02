Євросоюз взяв до уваги рішення Вищої виборчої ради Туреччини про проведення перевиборів у Стамбулі та звернувся до турецької влади з вимогою без зволікань довести до громадськості підстави для такого рішення.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника ЄС Федеріки Могеріні та Єврокомісара з питань розширення Йоганнеса Гана, текст якої був оприлюднений в ніч на 7 травня на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, передає Укрінформ.

"Вища виборча рада Туреччини вирішила провести повторні вибори у Стамбулі за надзвичайним поданням, яке ставить під сумнів вже підтверджені результати цих виборів. Підстави для цього далекосяжного рішення, яке приймалося у вкрай політизованому контексті, має стати надбанням громадськості без зволікань", - йдеться у документі.

Європейська сторона нагадала, що вільний, справедливий та прозорий виборчий процес є важливим для будь-якої демократії, і саме він є в основі відносин між ЄС і Туреччиною. Тому, говориться у заяві, важливо, щоб виборчі органи Стамбула могли виконувати свою роботу незалежно, відкрито та прозоро, відповідно до міжнародних виборчих норм та стандартів, щоб гарантувати легітимність виборчого процесу.

"У цьому контексті ми очікуємо, що турецька влада продовжить запрошення для міжнародних спостерігачів, таких як Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, для спостереження за повторними виборами", - йдеться у заяві представників Євросоюзу.

Документ наголошує, що рішення Вищої виборчої ради Туреччини оголосити вже обраних мера та членів муніципальних органів, які мали прийняти повноваження у південно-східній Туреччині, навіть попри те, що їхні кандидатури були перевірені та підтверджені до виборів, і передати мандат мера кандидату, який отримав другу найбільшу кількість голосів, суперечить ключовим цілям демократичного виборчого процесу, який має затверджувати волю народу. Такі рішення, за оцінкою європейської сторони, також підривають відданість виборчому процесу громадян Туреччини, дуже велика кількість яких віддали свої голоси, і суперечать зобов’язанням Туреччини як члена Ради Європи.