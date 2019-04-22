На третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия представитель Украины Владимир Ельченко заявил о развитии оккупантами в Крыму инфраструктуры для размещения ядерного оружия.

В своем выступлении украинский представитель напомнил о кризисе по Договору о ядерных вооружениях средней дальности, который был вызван несоблюдением Россией этого Договора, сообщает Черноморская безопасность.

Украина, по словам Ельченко, оправдывает США в решении выйти из Договора. Решение РФ приостановить свое участие в Договоре «еще раз доказало, что цинизм является основным принципом государственной политики России», - отметил Владимир Ельченко.

«Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, учитывая факт усиливающейся милитаризации оккупированного Крыма оккупирующим государством (РФ – ред.), включая развитие российского ядерного потенциала в этой области. Превращение Крымского полуострова, который когда-то был знаменитой зоной отдыха, в российскую военную базу с ядерным потенциалом угрожает не только Украине, но и всему европейскому континенту и за его пределами», - заявил Владимир Ельченко в ООН.

Украинский представитель также напомнил, что «в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН дала четкий сигнал этому вопиющему нарушению международного права, в частности, приняв резолюцию 73/194 «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также части Черного и Азовского морей». Я хотел бы напомнить, в частности, пункт 1 этой резолюции, в котором подчеркивается, что «присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и Европейский регион», - заявил Владимир Ельченко.