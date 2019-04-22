Оккупанты присваивают свои названия крымским географическим объектам
|10:31 07.05.2019
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|Крым
Глава правительства страны-оккупанта Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 26 апреля 2019 № 841-р о присвоении названия бухте на черноморском побережье аннексированного Россией Крыма.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Черноморская безопасность.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назвать безымянную бухту в Черном море у побережья Крыма бухтой Маленького Капитана.
«В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Совета министров Республики Крым присвоить наименование «бухта Маленького Капитана» безымянной бухте, расположенной в Черном море, в пределах территориального моря Российской Федерации, с координатами 44 градуса 49,2 минуты северной широты и 34 градуса 52,4 минуты восточной долготы», - говорится в соответствующем распоряжении.
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