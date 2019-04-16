Посол США в Україні Марія Йованович справді завершує свою трирічну каденцію в Києві, як було заплановано раніше, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

Про це йдеться у відповіді офіційного представника Державного департаменту США на журналістський запит Укрінформу.

"Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як уточнили в Держдепі, "підтверджена дата від'їзду" дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

"Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства", - наголосили в Державному департаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок українські ЗМІ поінформували про те, що посол США в Києві Марія Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня на батьківщину.