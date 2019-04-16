Планова ротація: Йованович відкликали з посади посла США в Україні
|10:01 07.05.2019
|0 комментариев
|Украина
Посол США в Україні Марія Йованович справді завершує свою трирічну каденцію в Києві, як було заплановано раніше, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.
Про це йдеться у відповіді офіційного представника Державного департаменту США на журналістський запит Укрінформу.
"Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.
Як уточнили в Держдепі, "підтверджена дата від'їзду" дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.
"Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства", - наголосили в Державному департаменті США.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок українські ЗМІ поінформували про те, що посол США в Києві Марія Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня на батьківщину.
Ещё на эту тему:
Нафтогаз близький до підписання договору про постачання газу з США
До України прибули понад 130 американських десантників
7 травня в Берліні Помпео та Меркель обговорять ситуацію в Україні
Украинские и американские эксперты обсудили вопрос повышения безопасности в Азово-Черноморском бассейне
В Одесі завершилась робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС ЗС України
В одеському порту розвантажили 35 американських "Хамерів" для ЗСУ
В Одесі розпочалася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України
США передали Україні обладнання для допомоги постраждалим від мін