ФАС предлагает поднять цены на газ в оккупированном Крыму до уровня российских

09:31 07.05.2019 0 комментариев Крым

В Федеральной антимонопольной службе России предложили довести тарифы на газ в оккупированных Крыму и Севастополе до уровня цен в субъектах РФ, входящих в Южный федеральный округ. 

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишет РИА Новости

Авторы документа указывают, что законопроект призван решить проблему отставания уровня цен на газ в оккупированных Крыму и Севастополе от цен в субъектах ЮФО. 

Также отмечается "наличие перекрестного субсидирования между категориями потребителей на территории аннексированных Крыма и города Севастополя с установлением цен ниже экономически-обоснованного уровня для отдельных категорий потребителей". 

При этом в качестве обоснования необходимости подготовки соответствующего документа ФАС указывает "необходимость доведения уровня цен на газ на территории аннексированных Крыма и города Севастополя до уровня цен на газ в субъектах…, входящих в Южный федеральный округ. Ликвидация перекрестного субсидирования между категориями потребителей на территории Крым и города Севастополя. Поручение заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака от 11.04.2019". 

В документе не уточняется, о каких ценах на газ идет речь — для промышленности или населения. По информации на портале, общественные обсуждения законопроекта пройдут с 6 по 20 мая. А планируемый срок вступления законопроекта в силу — октябрь 2019 года.



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