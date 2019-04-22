У Севастополі "суд" почав розглядати справу про примусове внесення генплану в "парламент" міста

09:01 07.05.2019 0 комментариев Крым

Російський Ленінський "суд" окупованого Севастополя 6 травня розпочав розглядати справу про примусовий розгляд проекту нового генерального плану міста в місцевому парламенті. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

На думку прокуратури, розробка генплану свідомо затягується чиновниками уряду міста, які не передають його на розгляд парламенту.

На засіданні суду уряд представив своє заперечення на позов прокуратури. Також суд залучив до справи парламент і розробників проекту — установу “Науково-дослідний і проектний інститут містобудування, архітектури, досліджень і середовища”.

Контракт на розробку генплану російська влада уклала з Інститутом генплану Москви в грудні 2015 року. 2017 року на громадському обговоренні “московський” проект розкритикували. До нового проекту генплану подали понад 11,5 тисячі зауважень і пропозицій. Зокрема, жителі вимагали змінити функціональне зонування історично сформованих територій. Наприклад, на місці індивідуальних будинків у проекті намальовано малоповерхове багатоквартирне будівництво, а також зменшену площу зелених зон. Для розгляду зауважень створили комісію. Комісія визнала критику справедливою, більш ніж 80% пропозицій були враховані. Генплан відправили на доопрацювання.

Після доопрацювання виявилося, що в проекті скоротили площі сільгоспугідь, а також запланували житлове будівництво на заповідній території. Наприкінці 2018 року російський уряд Севастополя розірвав контракт із московськими розробниками генплану. Допрацьовувати проект доручили створеному в липні 2018 року ДАУ “Науково-дослідний і проектний інститут містобудування, архітектури, досліджень і середовища”.

У квітні 2018 року керівник російського уряду Севастополя Дмитро Овсянников заявив, що розглянути проект заважає місцевий парламент — ті не ухвалили закон про обговорення проекту в електронному вигляді. Водночас Овсянников пообіцяв найближчим часом винести генплан і правила забудови території на публічне обговорення.

Зараз у Севастополі діє генеральний план, який ухвалила міськрада 2005 року. Керували його розробкою київські проектні організації. У матеріалах цього генплану врахували необхідне для міста — стан і перспективи бази, планувальну структуру, питання функціонального зонування, планування транспортних і інженерних мереж, охорону історико-культурної спадщини, які обслуговують комплекси та природоохоронну складову.

У генплані 2005 року запланували перетворення Севастополя з “міста-обслуги” для російського Чорноморського флоту на місто-курорт із великим рекреаційним потенціалом.

Після анексії Криму і Севастополя 2014 року в Росії розробили Федеральну цільову програму, одним і пунктів якої є розробка нового генплану Севастополя з урахуванням наявності та розвитку Чорноморського флоту Росії.



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