НАК "Нафтогаз України" направила в Європейську Комісію скаргу на неконкурентні дії "Газпрому".

У скарзі викладено факти зловживань російською компанією своїм домінуючим становищем на європейському ринку вуглеводнів, повідомляє ZN,UA.

"У цій скарзы ми детально аналізуємо як завдяки "Північному потоку-2", блокуванню віртуального реверсу, контролю над компаніями на європейському ринку газу, "Газпром... обмежує конкуренцію", - повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook у понеділок ввечері, 6 травня.

Топ-менеджер компанії зазначив, що "Нафтогаз" підготував пакет документів спільно з провідними європейськими експертами та юристами. У документах обґрунтовуються права НАК як компанії не з ЄС подати скаргу до Єврокомісії, а також викладаються конкретні пропозиції "Нафтогазу" щодо вирішення перерахованих у скарзі проблем.

Виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, що Єврокомісія може посприяти готовності "Газпрому" продавати газ компаніям з ЄС на російсько-українському кордоні. Завдяки цьому збережеться завантаження української газотранспортної системи, а ціна імпортного газу для України може знизитися.

Як повідомлялося, 21 січня в Брюсселі завершилися тристоронні переговори щодо транзиту газу з РФ до Євросоюзу через ГТС України. Наступний раунд переговорів заплановано на травень.

"Нафтогаз" і Еврокомміссія наполягають на збереженні транзиту і підписання нового договору, який відповідатиме європейському енергетичному законодавству.