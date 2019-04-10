Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість у зв'язку з загрозою введення Сполученими Штатами Америки санкцій проти Туреччини – свого союзника по Альянсу, якщо Анкара все ж купить у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400.

Столтенберг висловив сподівання, що політичне керівництво Туреччини прийме таке рішення, яке дозволить країні уникнути американських санкцій, повідомляє ZN,UA.

"Я стурбований можливими наслідками рішення Туреччини купити С-400, так як США ясно давали зрозуміти, що вони введуть санкції. Я сподіваюся, що можливо знайти рішення, так як нам потрібно уникнути ситуації, коли один союзник по НАТО вводить санкції проти іншого", - заявив генсек НАТО на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі у понеділок, 6 травня.

Раніше державний секретар США Майк Помпео пригрозив Туреччині санкціями за намір придбати російські ракетні системи "земля-повітря". Помпео нагадав главі МЗС Туреччини Чавушоглу, що система С-400, радари і ракетні батареї не будуть інтегровані з силами союзників НАТО в Анкарі.

29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Вартість угоди про купівлю двох батарей С-400 становить 2,5 мільярда доларів. При цьому більша частина суми - 55% - буде покрита за рахунок російських кредитних коштів. Решта 45% Анкара виплатить у вигляді авансу. Перші поставки були заплановані на березень 2020 року.