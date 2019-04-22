Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, завершает проход Бискайского залива.

Завтра, 7 мая, корабль встретится с морским танкером «Вязьма» и проведет с ним учение по передаче жидких грузов на ходу. Затем БПК «Североморск» с танкером приступят к проходу проливной зоны между британскими островами и континентальной Европой, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дальний поход БПК «Североморск», который продолжается с 5 июля прошлого года, приближается к завершению. Корабль прибудет в главную базу Северного флота город Североморск в конце следующей недели.

За время дальнего похода БПК «Североморск» действовал в Атлантическом и Индийском океанах. Принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межвидовом учении группировки ВМФ России в Средиземном море. Сообщаается, что экипаж БПК «Североморск» участвовал в российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности «Аравийский муссон-2018».

С середины января по начало марта корабль прошел межпоходовый ремонт в главной базе Черноморского флота страны-агрессора в аннексированном Севастополе, после чего продолжил действовать в Средиземном море. Его экипаж выполнил десятки боевых упражнений, связанных с противодействием пиратской и террористической деятельности на море, самообороной корабля, а также по своему прямому назначению - поиску подводных лодок, их классификацией и слежением за ними.