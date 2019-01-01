Прокачка нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" не возобновлена

19:25 06.05.2019 0 комментариев Россия

Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу “Дружба” до сих пор не возобновлена.

Об этом сообщили источники в отрасли, передает Reuters .

В конце апреля покупатели начали отказываться от Urals с поставкой по “Дружбе” из-за высокого содержания органического хлора, опасного высокой коррозионной активностью.

Источник в Белнефтехиме сказал, что концерн не располагает данными о сроках возобновления прокачки нефти в Европу по “Дружбе”. Он отметил, что Мозырский НПЗ пока не преступил к переработке Urals и ведет промывку оборудования.

Трубопроводная монополия Транснефть не ответила на запрос Рейтер о комментарии.

Участники рынка отметили, что содержание органического хлора в Urals, переваливаемой на танкеры в балтийском порту Усть-Луга, всё ещё не соответствует нормам.

В воскресенье, 5 мая, Минэнерго РФ сообщило, что ожидает восстановления нормативных параметров качества нефти в Усть-Луге 7 мая.

30 апреля глава Транснефти Николай Токарев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что ситуация с поставками некондиционной нефти из России по нефтепроводу “Дружба” в ближайшее время будет нормализована.

В тот же день белорусское государственное агентство БелТА сообщило со ссылкой на первого заместителя гендиректора предприятия Андрея Вериго, что нефтепровод “Дружба” рассчитывает выйти на 60-65 процентов среднегодовой загрузки к 10-11 мая, а для полного восстановления полноценной работы потребуется до полугода.

Напомним, представители Беларуси, РФ, Польши и Украины обсуждают в Минске ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

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