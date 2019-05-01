Влада Кіпру готує міжнародний ордер на арешт екіпажу турецького бурового судна "Фатіх" у винятковій економічній зоні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Cyprus Mail.

Заява на випуск ордера була подана в понеділок до окружного суду Нікосії, повідомив заступник секретаря президента Василіс Пальмас.

Залежно від рішення суду, кіпрська влада пізніше передасть Європолу міжнародний ордер на арешт. Очікується, що суд виголосить рішення щодо ордера пізніше 06 травня.

Тим часом міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідіс заявив, що в суботу президент Нікос Анастасіадіс збере Національну раду для обговорення останніх дій Туреччини у винятковій економічній зоні Кіпру.

Христодулідіс заявив, що минулої суботи кіпрська влада представила в Організацію Об'єднаних Націй координати кордонів виняткової економічної зони Кіпру і континентального шельфу.

Ці координати будуть також опубліковані в урядовому віснику, що надасть їм силу закону.

Раніше Христодулідіс заявив, що Нікосія знаходиться в контакті з державами-членами ЄС з приводу незаконних дій Туреччини.

Дискусії ведуться на дипломатичному рівні з метою підготовки контрзаходів, додав він.

Туреччина у п'ятницю вранці направила буровий корабель "Фатіх" з трьома суднами підтримки та фрегатом зі свого південного порту Анталія в напрямку морської зони в 60 кілометрах від західного прибережного міста Пафос в межах континентального шельфу Кіпру в порушення суверенних прав острівної держави.

ЄС і США засудили рішення Анкари щодо бурових робіт у винятковій економічній зоні Кіпру.