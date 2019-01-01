Оккупанты обещают изъять из учебников по истории скандальные "данные" о крымских татарах

18:25 06.05.2019 0 комментариев Крым

Страницы, на которых приводится "вызвавшая споры информация о депортации крымских татар", будут изъяты из учебников по истории Крыма до конца мая 2019 года.

Об этом сообщила ТАСС т.н. "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма Наталья Гончарова.

Напомним, негативную реакцию вызвали приведенные в учебнике "данные", касающиеся крымских татар во время Второй мировой войны: авторы учебного пособия безосновательно утверждают, что численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек, и 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами.

Гончарова заявила, что до конца мая эти страницы будут изъяты. Она добавила, что сейчас отрабатывается процедура, как именно будет решен вопрос. 

В новом учебном году школьники получат исправленные учебники. 



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