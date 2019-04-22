Балух в листі розповів, в яких умовах утримується в російською колонії

17:55 06.05.2019 0 комментариев Крым

Незаконно засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух в листі російській активістці Юлії Лоренц розповів, в яких нестерпно важких умовах утримується в штрафному ізоляторі колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.

Фрагмент листа політв’язня, датованого 25 квітня, Лоренц опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Що стосується подорожі без теплих речей, то це виявилося куди більш комфортним, ніж перебування в самій колонії. Ніколи раніше не доводилося переживати такої концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого (проіснованого) часу. Мене тут вже 3 тижні утримують в ШІЗО, і якщо спочатку хоч була можливість хоч якось нагріти окрему ділянку тіла, переплівшись з трубою опалення в камері, то з 16-го числа опалення відключили … Як для теплолюбного жителя півдня, який до того ж останні півтора місяці харчується виключно хлібом (харчуватися з передач в ШІЗО «заборонено» їх ПВР), це випробування, доповім Вам, не з легких навіть вночі…», – написав Балух.

Лоренц також повідомила, що всі листи і листівки, привезені Балухом в колонію, у нього відібрали, пояснивши, що «на перевірку», але до сих пір не віддали.



Ещё на эту тему:

09:41 06.05.2019
У Москві пройшли пікети на підтримку політв'язня Олега Сенцова / Фото
16:21 03.05.2019
У Брюсселі пройшла акція на підтримку Сущенка
13:21 03.05.2019
Ирина Геращенко получила письма от политзаключенных
19:01 02.05.2019
В'язень Кремля Сущенко розповів про дефіцит новин з України
17:01 02.05.2019
Політв’язень Євген Панов вже тисячу днів перебуває у російському полоні
20:01 26.04.2019
Батько політв'язня Гриба: На суд не сподіваємося, хіба на обмін між Україною та Росією
17:21 26.04.2019
Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе колонии России
16:41 26.04.2019
У Росії заперечують заяву Сенцова про катування під час затримання
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
16:41 25.04.2019
Политзаключенному Балуху "суд" увеличил срок
19:21 24.04.2019
Українців закликали підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
17:41 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку
11:01 03.05.2019
“Укроборонпром” братиме участь в боєприпасній програмі Азербайджану
13:41 02.05.2019
Азербайджан не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
Все новости страны
Греция Греция
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
Все новости страны
Грузия Грузия
12:00 06.05.2019
В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
10:01 06.05.2019
Танкисты ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных тренажерах
14:21 03.05.2019
Міністр з питань примирення Грузії: сценарій з паспортами вже використовувався Кремлем
11:21 03.05.2019
МВФ проводит оценку состояния экономики Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
10:41 03.05.2019
Антикоррупционную прокуратуру временно возглавила Адриана Бецишор
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
Все новости страны
Россия Россия
19:25 06.05.2019
Прокачка нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" не возобновлена
16:55 06.05.2019
В России вступил в силу запрет "сидеть" в мессенджерах под чужим именем
15:55 06.05.2019
В Росии решили продлить срок эксплуатации флотским Ан-72
11:10 06.05.2019
Пилоты армейской авиации ЮВО завершили сбор по горной подготовке в Приэльбрусье
Все новости страны
Румыния Румыния
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
Все новости страны
Турция Турция
08:01 07.05.2019
Столтенберг нагадав Туреччині про американські санкції у разі придбання російських ЗРК С-400
18:55 06.05.2019
Влада Кіпру готує арешт турецького бурового судна біля своїх берегів
10:45 06.05.2019
В Туреччині спустили на воду найбільший в історії країни десантний корабель “Anadolu” / Фото, відео
09:41 03.05.2019
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
Все новости страны
Украина Украина
09:31 07.05.2019
ФАС предлагает поднять цены на газ в оккупированном Крыму до уровня российских
09:01 07.05.2019
У Севастополі "суд" почав розглядати справу про примусове внесення генплану в "парламент" міста
08:31 07.05.2019
"Нафтогаз" поскаржився в Єврокомісію на неконкурентні дії "Газпрому"
20:05 06.05.2019
Отремонтированный в Севастополе БПК «Североморск» идет в базу Северного флота
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс