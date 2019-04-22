Незаконно засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух в листі російській активістці Юлії Лоренц розповів, в яких нестерпно важких умовах утримується в штрафному ізоляторі колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.

Фрагмент листа політв’язня, датованого 25 квітня, Лоренц опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Що стосується подорожі без теплих речей, то це виявилося куди більш комфортним, ніж перебування в самій колонії. Ніколи раніше не доводилося переживати такої концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого (проіснованого) часу. Мене тут вже 3 тижні утримують в ШІЗО, і якщо спочатку хоч була можливість хоч якось нагріти окрему ділянку тіла, переплівшись з трубою опалення в камері, то з 16-го числа опалення відключили … Як для теплолюбного жителя півдня, який до того ж останні півтора місяці харчується виключно хлібом (харчуватися з передач в ШІЗО «заборонено» їх ПВР), це випробування, доповім Вам, не з легких навіть вночі…», – написав Балух.

Лоренц також повідомила, що всі листи і листівки, привезені Балухом в колонію, у нього відібрали, пояснивши, що «на перевірку», але до сих пір не віддали.