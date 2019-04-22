Оккупанты обещают выделить из бюджета 60 млн рублей для перехода Крыма на "цифру"
|17:25 06.05.2019
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|Крым
Порядка 60 млн рублей предусмотрено в бюджете оккупированного Крыма на выплату компенсации малоимущим крымчанам при подключении к цифровому телевещанию.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал "министр внутренней политики, информации и связи" оккупированного Крыма Сергей Зырянов, передает РИА Новости.
"Гражданам идет компенсация на покупку ТВ-тюнера либо дециметровой антенны до 1,5 тыс рублей, а также идет социальная компенсация на приобретение спутникового оборудования до 5 тысяч рублей. В рамках постановления бюджетом предусмотрена компенсация около 60 млн рублей", — уточнил "глава" оккупационного ведомства.
На сегодняшний день, по его словам, оккупированный Крым полностью готов к отключению аналогового вещания. При этом оккупанты сообщают, что сейчас "цифрой" покрыто более 95% территории полуострова, сигнал обеспечивают более 40 вышек.
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